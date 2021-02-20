Manisa'da 3,5 ton 'sahte içki' ele geçirildi

ERSAN ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)MANİSA´nın Yunusemre ilçesinde, polis ekiplerince bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücedale (KOM) şube ekipleri, Atatürk Mahallesi´ndeki bir çiftlik evinde, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 18.30 sıralarında çiftlik evine operasyon düzenleyen ekiplerin adreste yaptıkları aramada, 22 adet varil içerisinde 3 ton 615 kilogram sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN
2021-02-20 23:37:15
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