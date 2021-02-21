Somaspor - Cizrespor: 1-0

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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SOMA, (DHA) - STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yakup Bakır (xx), Sezgin Şahbaz (xx), Aykut Yılmaz (xx)

SOMASPOR: Tunay (xxx) Melih (xx), Onur (xxx), Hakan (xxx), Enes (xxx) (Dk. 90 Mustafa), Oğuzhan (xx), Nurettin (xxx), AIi Akkuş (xxx), Muhammed (xx) (Dk. 85 Kadir), Özcan (xxx) (Dk. 72 Eren x), Koray (xx) (Dk. 85 Yılmaz)

CİZRESPOR: Alp (x) Enes (xx) (Dk. 86 Hüseyin), Kağan (xx), Emrah (x), Ekrem (x), Hasan (xx), Burak Koçer (x), Furkan (xx) (Dk. 79 Hakan), Emre (xx) (Dk. 90 Ahmet), Serhat (xx), Burak Yılmaz (x)

GOL: Dk. 59 Nurettin (Somaspor)

SARI KARTLAR: Kadir (Somaspor), Serhat, Hüseyin, Emrah (Cizrespor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Somaspor, evinde Cizrespor'u tek golle geçerek çıkışını sürdürdü: 1-0.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 59'uncu dakikasında sahneye çıkan Nurettin, Somaspor'a 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Somaspor 46 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-02-21 15:06:42



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