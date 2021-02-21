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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler’de MASKİ farkı

İHA

Şehzadeler’de MASKİ farkı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesinde altyapıdan üstyapıya, atıksu arıtma tesislerinden dere ıslahlarına, içme suyu sondajlarından depo bakım onarımlarına kadar 135 milyon TL yatırım yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Büyük öneme haiz birçok yatırım yaptığımız ilçemizde hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğiz. Çünkü biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz” dedi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede olduğu gibi Şehzadeler ilçesinde de önemli yatırımlara hayat verdi. MASKİ’nin yatırımları ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin değerine değer katıldı. İlçeye atıksu arıtma tesisi, modern altyapı ve üstyapı, içme suyu depolarının tadilatı ile yeni sondaj kuyularının açılması, dere ıslahları ve temizlik çalışmalarına kadar birçok hizmet kazandırıldı.

Merkez atıksu arıtma tesisi
Yunusemre ilçesi sınırları içerisinde 80 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile Şehzadeler ilçesinin de evsel nitelikli atıksularının arıtımı yapılıyor. Daha temiz bir çevre için yapılan tesise, 5,5 milyon TL yatırım bedeli ile güneş enerji santrali kurularak bir çevre dostu hizmet daha hayata geçirildi. Karaoğlanlı Mahallesinde atıl durumda bulunan atıksu arıtma tesisi yapılan yatırımla faaliyete alındı. Başarılı bir şekilde işletilen tesisten 2017, 2018 ve 2019 yıllarında enerji teşvikinden de yararlanıldı.

Alt ve üstyapı yatırımları yapıldı
101 Mahalle Projesi kapsamında Yeniharmandalı, Çamköy, Kırançiftlik, Sarıalan ve Tepecik Mahallelerininde 40 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı. 154 Mahalle Projesi kapsamında ise Yeniköy, Selimşahlar ve Karaağaçlı mahallelerine 37 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Selimşahlar ve Karağaçlı mahallelerine 227 bin metrekare kilit parke taş imalatı yapıldı. MASKİ bünyesinde ise ilçede 47 kilometre hat döşeme işine hayat verildi.

4 mahalleye daha alt ve üstyapı müjdesi
Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Sancaklıiğdecik ve Yeniköy Mahallelerinde yapılacak olan alt ve üstyapı çalışmaları için ihaleye çıkıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından 4 mahalle de MASKİ’yle dönüşümü yaşayacak.

37 adet içme suyu deposu yenilendi
MASKİ, vatandaşlara daha sağlıklı sistemler üzerinden içme suyu ulaştırmak için 37 adet içme suyu deposu ile 2 adet terfi binasını yeniledi. Depolarda tam otomatik klor cihazı ve şamandıra sistemi oluşturuldu. Ayrıca, merkez ve kırsal mahalleler olmak üzere 14 sondaj kuyusu açıldı.

İçme suyu arıtma tesisi yatırımları da yapıldı
Karaağaçlı, Şelimşahlar ve Hacıhaliller Mahallelerine içme suyu arıtma tesisi inşa edildi. Yeniharmandalı Mahallesinde ise mevcut arıtma tesisinin bakım onarımı yapıldı. Bu yatırımlarla vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri sağlandı.

Dere yatakları MASKİ’yle güvenli hale geldi
İlçe merkezinde; Nurlupınar, 2. Anafartalar (Tabak Deresi), Kuşlubahçe, Belenyenice, Sancaklıiğdecik, Tilki Süleymaniye, Ahmet Bedevi, Adnan Menderes Mahallesi (Kırtık Deresi) ve Aşağıçobanisa Mahallelerinde dere ıslah, menfez ve korkuluk imalatları gerçekleştirildi. Ayrıca hem DSİ sulama kanalı hem de dere yataklarında 133 kilometre dere temizliği yapılarak 15 bin ton çöp uzaklaştırıldı.

Şehzadeler’e yeni su kaynakları kazandırılacak
MASKİ Genel Müdürlüğü ayrıca, ilçe merkezine 30 bin tonluk yeni içme suyu deposu inşa edecek. Akpınar’daki içme suyu tesisinden, depoların olacağı noktalara 6 bin 400 metre çelik içme suyu ana isale hattı döşenecek. Aynı zamanda, Akpınar ve Ilıca Havzalarındaki su rezervini belirlemek için jeolojik etütlere başlandı. Bu çalışmaların ve araştırmaların sonucuna göre Spil Dağı’nın üzerinde sondaj çakılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.Bölge Müdürlüğü ile de bu konu ile ilgili görüşmeler devam ediyor.

“Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesinde Manisa Belediyesi döneminde de birçok yatırım yaptıklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, “Büyükşehir olduktan sonra il merkezimizdeki yatırımlarımızı daha da artırdık. Sadece MASKİ olarak ilçemize 135 milyon TL yatırım yaptık. Kırsal mahallelerimizde altyapı sorunlarına son verdik, vermeye de devam ediyoruz. Altyapısını yenilediğimiz yerlerin üstyapısını da modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Evsel nitelikli atıksu arıtımı için dev bir yatırım yaptık. Dere yataklarını düzenli olarak temizleyerek can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçtik. İçme suyu arıtma tesisleri inşa ettik, içme suyu sondajları açtık, içme suyu depolarını yeniledik. Büyük öneme haiz birçok yatırım yaptığımız ilçemizde hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğiz. Çünkü biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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