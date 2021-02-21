Kıbrıs gazisine son görev

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MASKİ Genel Müdürlüğü Kırkağaç İlçe Şefi Fahri Dinçer’in babası Kıbrıs Gazisi Hilmi Dinçer, hayata gözlerini yumdu. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç İlçesi Gebeler Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katılarak Dinçer ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kırkağaç İlçe Şefi Fahri Dinçer’in babası Kıbrıs Gazisi Hilmi Dinçer, hayatını kaybetti. Kırkağaç’ın Gebeler Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, MHP Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, AK Parti Meclis Üyesi Gürhan Erdem, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Manisalı Gaziler, Mahalle Muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü personelleri katıldı.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazında merhum Kıbrıs Gazisi Hilmi Dinçer Kırkağaç Gebeler mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Dinçer ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

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