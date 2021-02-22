Şehzadeler Belediyesi tarafından toprakla uğraşmak isteyen kentlilere yönelik yaklaşık 5 yıl önce Veziroğlu Mahallesi'nde hayata geçirdiği ve her biri 90 metrekarelik 318 hobi bahçesi, Covid19 sürecinde de şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin ilgi odağı oldu. Pandemi öncesi sadece yüzde 65'i dolu olan hobi bahçeleri pandemiyle birlikte yüzde yüz doluluğa ulaşırken sırada da çok sayıda vatandaşın beklediği öğrenildi.

Şehzadeler Belediyesinden kiraladıkları hobi bahçelerinde farklı meslek gruplarından kişiler, hem doğaya olan özlemlerini gideriyor, hem stres atıyor, hem de Covid19 sürecinde rahat bir nefes alma fırsatı yakalamış oluyor.

Pandemi öncesinde yaklaşık yüzde 65 olan doluluk oranının bugünlerde talep patlaması ile yüzde 100'e ulaştığı ve sıra bekleyen çok sayıda vatandaşın olduğu ve hala talep geldiği öğrenildi.



Sokağa çıkma yasaklarında nefes aldırıyor

Hobi bahçelerinde yer kiralayan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarında bahçe sahipliği sözleşmelerini göstererek, kaymakamlıktan aldıkları izin ile yaş sınırı olmadan bahçelerine gidebiliyorlar. Bu da talebin artmasında önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Hobi bahçesi kiralayan vatandaşlardan Ferhat Aydil, pandemi döneminde özellikle hafta sonlarında temiz hava aldıklarını ve bahçe işleriyle uğraşarak ailecek hoşça vakit geçirdiklerini kaydetti. Aydil, "Hafta sonu yasaklarında bizim için vakit geçirecek bir yer oldu. Hem vakit geçiriyor, hem de organik ürünler yetiştiriyoruz, açık havada da pandemiden uzak bir gün geçirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Hobi bahçesi kiralayan vatandaşlardan Bülent Hasgönüllü ise "Hafta sonları bahçemize geliyoruz, hem koronadan uzak durmuş oluyoruz, hem çapa yapıp toprakla uğraşarak deşarj oluyoruz. Yetiştirdiğimiz organik ürünleri de çocuklarımızla beraber gönül rahatlığıyla tüketiyoruz" dedi.

Hobi bahçesi kiracılarından Mehmet Tok ise "Hobi bahçelerinin tamamı dolmuş ve sırada bekleyen çok sayıda vatandaş olduğunu duyduk. Burası bizim için çok güzel bir yer oldu. Yaklaşık 3 yıldır bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünler mutfağımıza giriyor. Burası hepimiz için çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

Bir başka kiracı olan ve Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanı Yüksel Sevgi ise sağlık çalışanlarına hobi bahçelerinde ayrıcalık tanınmasının daha doğru olacağını savundu.

Sevgi, "Sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde çok sıkıntılar yaşadık. Kendimizi boş zamanlarımızda hobi bahçemize atıyoruz. Bu bahçeler gerçekten çok iyi oldu. Büyüklerimizden sağlık çalışanlarına yönelik sosyal ve ekonomik yönden biraz daha destek çıkmalarını bekliyoruz. Bu kirada indirim olarak yapılabilir mesela" dedi.

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