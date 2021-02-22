Mezar taşlarını dalgınlıkla kırmış

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu Yeni Kabristanlığında zarar gören mezar taşlarının, bir sürücünün dalgınlığı sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, geçen cumartesi günü sabahı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığında meydana geldi. Kabristanlıktaki 4 mezarın taşı kırıldı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, sabah tahrip olan 4 mezar taşını fark etti. Durum, mezarlık yetkililerine ve polise bildirildi. Çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, kabristanlığa ziyaretine gelen N.S.'nin, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle tahribata yol açtığı belirlendi. Polis ekipleri, ifadesine başvurulan N.S.'ye 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan adli işlem uyguladı. N.S., daha sonra serbest bırakıldı.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-02-22 14:09:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.