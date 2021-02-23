Akhisarspor'da kongre isyanı



AKHİSAR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulamayan Akhisarspor'da camiada kongre isyanı çıktı. Kağıt üzerinde Harun Eryüksel'in başkan olduğu yeşil-siyahlıları Eylül 2020'den beri yönetim dışından menajerlik şirketleri olan Evren Özbey ve kardeşleri yönetirken, kulübün eski başkanlarından Halil İbrahim Doğan, 1970 Akigo Taraftarlar Derneği, Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği ve genel kuruy üyeleri, kongre için üyelerden topladıkları imzaları teslim etmek üzere Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne geldi. Akhisarlılar, dilekçeyi vermek için uzun süre beklemelerine rağmen kulüpte bir yetkili bulamadı.

Tesislerin önünde bekleyip içeri alınmayan heyet adına açıklama yapan Halil İbrahim Doğan, "Akhisarspor'un kötü gidişatına dur demek için genel kurul yapılması talebinde bulunmak üzere Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne geldik. Taraftar dernekleriyle beraber bir kan değişikliği olması için bu yönetimin, bu hocanın istifa etmesini istiyoruz. Tesislerin önünde 2 saattir beklemekteyiz. Ben bir eski başkan olarak, bu kulübün üyesi olarak 2 saatten beri kulübün önünde bekliyorum. Bu armaya ben hayatımı verdim. Cebimden paralar harcadım, amatörden alıp profesyonele çıkardım. Akhisarspor tesisleri önünde bekletilmek bana zulüm geliyor" dedi.

"Akhisarspor yönetimini menajerlerin elinden kurtarmak için genel kurula gitmek istiyoruz" diyen Doğan, "Genel kurulda menajerler de aday olabilir. Seçilirlerse yönetime gelirler. Ancak bu kulüp batağa sürükleniyor. Menajerler ile sözleşme yapmayan futbolcularımız kadro dışı bırakılıyor. Yeni transferler statta menajerlerin önünde tanıtılıyor. Bir kulüp eğer menajerlere kaldıysa diyecek bir şey yok. Bu genel kuruldan niçin kaçılınıyor? Bu kulübe neden yeni üye yapılmıyor, üyelik için para yatırıp bekleyenler neden üye defterine geçilmiyor?" dedi.

Heyet, muhatap bulamayınca imzaları teslim edemeden tesislerden ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-02-23 11:37:35



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