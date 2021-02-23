Manisa'da terör operasyonu: 3 tutuklama

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-MANİSA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 4'ü serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Şubat Pazartesi günü operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile otomobillerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve dokümanlara el koyuldu.

Polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 4'ü serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-02-23 12:04:51



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