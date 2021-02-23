Manisa FK deplasmanda terleyecek

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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MANİSA, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon Türkiye'de futbol liglerinin tek namağlup takımı olarak uzak ara şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, 25'inci hafta karşılaşmasında yarın Ergene Velimeşespor'a konuk olacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Erhan Kutlu düdük çalacak. Sıralamada 61 puanla liderlik koltuğunda oturup şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan siyah-beyazlıların teknik direktörü Serkan Özbalta, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. En yakın takipçileri Hekimoğlu Trabzon ile aralarında 19 puan fark bulunduğunu hatırlatan Özbalta, "Avantajımızı korumak istiyoruz. Mutlaka kazanmalıyız. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-02-23 12:16:23



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