Şehzadeler Belediyesinde imzalar kadrolu işçiler için atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesinde imzalar kadrolu işçiler için atıldı

İHA

Şehzadeler Belediyesinde imzalar kadrolu işçiler için atıldı

Şehzadeler Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında belediyenin kadrolu işçilerini ilgilendiren ve iki aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde mutabakata varıldı. 20212022 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre 1. yıl için yüzde 13, 2. yıl için enflasyon oranında artış ve yan sosyal haklarda artış sağlanarak imzalandı.
Şehzadeler Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında aralık ayından bu yana sürdürülen ve belediyenin kadrolu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in makamında yapılan imza töreni ile son buldu. 20212022 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre 1. yıl için yüzde 13, 2. yıl için enflasyon oranında artış ve yan sosyal haklarda artış sağlanarak imzalandı.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek “Şehzadeler Belediyesi olarak halkımıza en güzel hizmetleri ulaştırmak için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak, yöneticileri ve çalışanları ile büyük bir aileyiz. Hizmetlerimizin hemşehrilerimize ulaşmasında bu büyük ailemizin her bir ferdinin emeği, alın teri vardır. Bir süredir Hizmet İş Sendikası ile ailemizin kadrolu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin görüşmelerini yapıyorduk ve süreçte sona geldik. Sendikamıza, belediyemize ve işçilerimize imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Hakİş Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, ise “Kadrolu işçileri kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmenin işçilerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı olsun” diyerek, Başkan Çelik'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından taraflar toplu sözleşmeye birlikte imza attı.
Başkanlık makamında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Belediye Başkan Yardımcısı Yener Bilir, İnsan Kaynakları Müdürü Semia Arman ve sendika temsilcisi Mustafa Altıparmak katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Mahallesi parkı hazır
YEREL HABERLER Atatürk Mahallesi parkı hazır
Kapalı kasa panelvan alevlere teslim oldu Park halindeyken alev alan araç, itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER Kapalı kasa panelvan alevlere teslim oldu Park ...
Park halindeki minibüs yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs yandı
Kula'da "Gençler Arası Öykü Yarışması" başvuruları başladı
YEREL HABERLER Kula'da "Gençler Arası Öykü Yarışması" başvuruları ...
Enerji tasarrufu milli pompalarla sağlanacak Milli pompalar sayesinde hem enerji tasarrufu hem de kesintisiz su sağlanacak
YEREL HABERLER Enerji tasarrufu milli pompalarla sağlanacak Milli ...
Jandarma çalınan motosikleti 2 yıl sonra bulup sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Jandarma çalınan motosikleti 2 yıl sonra bulup ...
Turgutluspor telafi peşinde
YEREL HABERLER Turgutluspor telafi peşinde
Manisa FK deplasmanda terleyecek
YEREL HABERLER Manisa FK deplasmanda terleyecek
Akhisarspor çıkış arıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor çıkış arıyor
Manisa'da terör operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'da terör operasyonu: 3 tutuklama
Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
YEREL HABERLER Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
Akhisarspor'da kongre isyanı
YEREL HABERLER Akhisarspor'da kongre isyanı
Federasyon Başkanı Özmekik'ten Yunusemre Belediyespor’a ziyaret
YEREL HABERLER Federasyon Başkanı Özmekik'ten Yunusemre ...
Manisa'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 3 kişi ...
Koyun sürüsüne çobanlık yapan kaz şaşırtıyor
YEREL HABERLER Koyun sürüsüne çobanlık yapan kaz şaşırtıyor
Manisa polisi, 434 okulda 20 bin 400 öğrenci ve velisine ulaşacak Manisa'da uyuşturucu kullanımı, küçük yaşta suça karışma ve siber suçlar için farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Manisa polisi, 434 okulda 20 bin 400 öğrenci ve ...
Manisa’da duygu istismarcılarıyla yoğun mücadele
YEREL HABERLER Manisa’da duygu istismarcılarıyla yoğun mücadele
Alaşehir’de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Alaşehir’de kaçak tütün operasyonu
Başkan Kayda’dan evi yanan aileye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kayda’dan evi yanan aileye ziyaret
Başkan Çetin Akın’dan hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın’dan hafta sonu mesaisi
Turgutlu'da parklar bahara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Turgutlu'da parklar bahara hazırlanıyor
Başkan Ergün’e sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Başkan Ergün’e sürpriz doğum günü
ÇKSM'lerde eğitim başladı
YEREL HABERLER ÇKSM'lerde eğitim başladı
Genç Fenerbahçelilerden Kaymakam Sağlam'a ve Kızılay’a ziyaret
YEREL HABERLER Genç Fenerbahçelilerden Kaymakam Sağlam'a ve ...