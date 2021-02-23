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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş Camisinde çevre düzenlemesi başladı

İHA

Güneş Camisinde çevre düzenlemesi başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye ekipleri, Güneş Mahallesinde bulunan Güneş Caminde çevre düzenleme çalışmaları başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, cami ve ibadethanelere yönelik düzenleme ve tadilat işlerini sürdürdüklerini söyledi.
Güneş Mahalle Muhtarı Bayram Ali Ergin, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile cami bahçesinde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Kayda, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ve hayırsever vatandaş işbirliğinde Güneş Mahallesine Kur’an Kursu kazandırarak hizmete açtıklarını belirten Başkan Kayda, belediye ekiplerince cami avlusunun parke taş ile kaplanarak çevre duvarlarının baştan aşağı yenileneceğini söyledi.
Hizmet noktasında her zaman vatandaşlara destek olduklarını ifade eden Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak cami, ibadethane ve okullara yönelik hizmetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Belediyevatandaş işbirliğinde Güneş Mahallemize kazandırdığımız Kur’an Kursumuz hizmete açıldı. Ekiplerimiz, Güneş Caminde çevre düzenleme ve tadilat çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerimiz devam ediyor. Güneş Mahallemize hayırlı olsun” dedi.
Güneş Mahalle Muhtarı Bayram Ali Ergin de, mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

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