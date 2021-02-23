Kanalizasyondan çıkanlar şaşırttı

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, kanalizasyon hatlarının sorunsuz çalışması adına yürüttükleri temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekiplerin özellikle kanal temizleme aracı kombineyle yürüttükleri çalışmalarda bacalardan çıkan malzemeler şaşkınlığa neden oldu. Kanalizasyon hatlarında evsel atıklardan kaldırım taşlarına farklı malzemeler çıkarıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürütülen temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çözüm odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Kanal ekipleri önceki gün Barbaros Mahallesi 4472 sokak ve Horozköy caddesinde bulunan ana kanalların baca temizlikleri gerçekleştirildi. Ana kanal temizleme aracı Kombine ile yürütülen çalışmada ekipler gözlerine inanamadı.



Baca içerisinden devasa taşlar çıktı

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, söz konusu temizlik çalışmaları sırasında bacalardan çıkan malzemeleri görünce şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, “İl Genelinde yürüttüğümüz temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz, Barbaros Mahallesi ve Horozköy caddesinde bulunan bacalarımızda temizlik çalışmaları yürüttü. Bu esnada bacalardan çıkanlar bizleri çok şaşırttı. Baca içerisinden evsel atıktan tutunda kaldırım taşlarına kadar birçok malzemeler çıktı. Ekiplerimizin ne denli zor şartlar altında çalıştığı aşikar görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ama kanalizasyon hatlarımızın temizliği konusunda da vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” dedi.

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