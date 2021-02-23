İhtiyaç sahipleri için 3. mağaza da açıldı Dosteli Kıyafet Yıkama ve Temizleme Merkezi hizmet ağını genişletiyor Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ihtiyaç sahipleri için kurulan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Temizleme Merkezi’nin üçüncü şubesi Selvilitepe Mahallesinde açıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahipleri için hayata geçirilen Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi’nin üçüncü şubesi Selvilitepe Mahallesinde açıldı. Her ay yaklaşık 5 bin 600 vatandaşın kıyafet ihtiyacının karşılandığı merkez sayesinde artık daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılmış olacak.

Turgutlu Belediyesinin önemli sosyal projelerinden biri olan, İstiklal ve Yeni Mahalle şubeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılayan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Temizleme Merkezinin üçüncü şubesi Selvilitepe Mahallesinde açıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya ile birlikte Selvilitepe Mahallesinde faaliyete başlayan üçüncü şubenin açılışını gerçekleştirdi.

Açılan üçüncü şubeyle daha fazla vatandaşın kıyafet ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Başkan Çetin Akın, “Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Dosteli Merkezlerimiz aracılığıyla her ay 5 bin 600 vatandaşımızın kıyafet ihtiyacını karşılarken açılışını gerçekleştirdiğimiz üçüncü şubemiz ile daha fazla vatandaşımıza ihtiyaçları doğrultusunda kıyafetleri ulaştıracağız. Hayırsever vatandaşlarımızdan da kullanmadıkları kıyafetleri Dosteli Merkezlerimize bağışlamaya davet ediyorum. Dosteli Merkezimizin üçüncü şubesinin Selvilitepe Mahallemize, Turgutlu’muza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

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