MASKİ Genel Müdürlüğü, Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde organize edilen tatbikatla, personelin yangın ile zehirli ve boğucu gazlardan etkilenmesi halinde yapması gereken müdahaleleri uygulamaya döktü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, her türlü iş sahasında meydana gelebilecek kaza ve afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla yürüttüğü güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanların risklerden korunması için verilen çeşitli eğitimler sonrasında MASKİ, teorik bilgilerin uygulamaya dökülmesi amacıyla bir tatbikat düzenledi. Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen tatbikata, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, MASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bahadır Belek ve tesiste görevli personel katıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğünce organize edilen tatbikata, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da destek verdi. İSG Uzmanı Ruhan Bayraktar tarafından tatbik ettirilen senaryo gereği, yönetmelikte yer alan acil durum söndürme ve tahliye planı uygulandı.



“Ekipler risklere karşı bilinçli hareket edecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “Personelimizin, olası kaza riskine karşı bu gibi durumlarda bilinçli şekilde hareket edebilmeleri adına eğitim ve uygulamalar yapıyoruz. Kişisel koruyucu donanımların kullanılmasından, tehlike anlarında sergilenmesi gereken davranışlara kadar gerekli tüm bilgileri aktardığımız personelimiz, eğitimlerde öğrendiklerini bugün tatbik ettiler. Umarım hiçbir zaman uygulamak zorunda kalmazlar, ancak mevcut risklere karşı da bu bilinçle hareket etmeye devam ederler” dedi.

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