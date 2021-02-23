Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 552 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında bir eve baskın yaptı. S.D. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 552.48 gram metamfetamin, 1.94 gram esrar, 0.63 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 kurusıkı tabanca ile 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Evdeki S.D., S.Ö., Ö.T. ve C.I. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-02-23 18:26:34
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