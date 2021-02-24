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Alaşehir'in 87 mahallesinde halk eğitim kursları açılacak Manisa'nın Alaşehir ilçesinde '87 mahallesiyle öğrenen şehir Alaşehir' Projesi kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Alaşehir'in 87 mahallesinde halk eğitim kursları açılacak Manisa'nın Alaşehir ilçesinde '87 mahallesiyle öğrenen şehir Alaşehir' Projesi kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün başlattığı '87 mahallesiyle öğrenen şehir Alaşehir' Projesi uygulanmaya başladı. Proje kapsamında Kaymakam Abdullah Uçgun 87 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda muhtarlara proje ve uygulama hakkında bilgilendirme yaptı.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında, Alaşehir İlçe Milli Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün koordinesinde tüm okul müdürleri ve mahalle muhtarlarının destekleriyle hayata geçirilen “87 mahallesiyle öğrenen şehir Alaşehir' projesinin tanıtımı Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde yapıldı. '87 mahallesiyle öğrenen şehir Alaşehir' Projesinin tanıtım toplantısına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantı öncesi katılımcılar salona HES kodu sorgulaması ve ateşleri ölçülerek alındı.
Proje tanıtım toplantısında konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemiz genelinde Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin her mahallemize ulaşması, Hayat boyu öğrenmenin bir kavram, yapı, süreç ve sistem olarak yeniden yapılandırılarak toplumsal yaygınlığının artırılması amacıyla 87 Mahallesiyle Öğrenen Şehir Alaşehir Projesi yürürlüğü girdi. Halk Eğitim hayat boyu eğitimdir. Siz istediğiniz sürece biz kurs açacağız. Muhtarlar olarak, sizlerin de bu projeye destek vermenizi ve çalışmalara yardımcı olmanızı istiyorum." dedi.
Proje, Alaşehir'in 87 mahallesinde de uygulanacak. Her mahallede eğitim ortamı ve ulaşımı uygun birer yer belirlenerek hayat boyu öğrenme merkezi hâline getirilecek. Alaşehir Halk Eğitim Merkezi ile eşgüdümlü bir şekilde uygulanacak proje ile hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik farkındalık artırılacak.
Uygulamaya giren projeyi anlatan Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "87 mahallesiyle öğrenen şehir Alaşehir' Projesi kapsamında kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurslar açılacak, eğitim etkinlikleri düzenlenecek. Yaş itibarıyla örgün eğitim kapsamı dışında kalmış bireylere yönelik temel beceri eğitimleri verilecektir. Mahalle halkının sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi desteklenecektir.
Erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkin, ebeveynlere yönelik destek eğitim programları güncellenerek yaygınlaştırılacak. Proje ile; yaş ayrımı gözetmeksizin 87 mahallenin tüm bireylerine hitap eden, herkesin becerilerini geliştirebileceği öğrenme alanları oluşturmayı hedefledik. Mahalle sakinleri, öğrenci, okul ve aile iş birliği ile okul bahçelerinin zenginleştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenecek. Çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacak. Zamanın ruhunu yakalamak için 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan çoklu okur yazarlıklara dijital, finansal, sağlık, enerji, ekoloji ve sosyal medya gibi farkındalık ve beceri eğitimleri düzenlenecek." diye konuştu.

Muhtarlar projeden memnun
Toplantıya katılan 87 mahalle muhtarı adına konuşan Alaşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu ise, "İlçe kaymakamlığımız ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından planlanan proje ile her mahallemizde açılacak olan kurslar sayesinde vatandaşlarımıza yeni meslekler kazandırılarak, iş alanları oluşturulacak. Vatandaşlarımız yeni yüzlerle tanışarak, sosyal çevreleri gelişecek. Kaymakamlığımız ve Halk Eğitimi Müdürlüğümüze tüm muhtarlarım adına teşekkür ediyorum." dedi.
Proje süresince; ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe tarım ve orman müdürlüğü, ilçe müftülüğü, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü, sosyal hizmetler ilçe müdürlüğü, ilçe gençlik spor müdürlüğü, devlet hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu, sivil toplum kuruluşları, oda temsilcilikleri ve dernekler destek olacak. 87 mahallede Halk Eğitimi Merkezi oluşturulacak.

Mahallelerde açılacak kurslar ve eğitimler
Proje kapsamında ilçenin 87 mahallesinde öncelikle, okuma yazma, el sanatları, halı dokuma, bilgisayar, dikiş nakış, Kur’anı Kerim, halk oyunları, resim, bağlama, gitar, budama, aşı yapma, hayvancılık, arıcılık, ilk yardım, sağlıklı yaşam eğitimleri, bilinçli tarım eğitimleri, bağımlılıkla mücadele, aile içi iletişim başta olmak üzere ihtiyaç duyulan ve talep edilen diğer alanlarda da kurslar açılabilecek.

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