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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Semiha, doğum gününde toprağa verildi

DHA

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Semiha, doğum gününde toprağa verildi


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K. (43) tarafından öldürülen Semiha Peker (33), memleketi Sarıgöl ilçesinde,  doğum gününde toprağa verildi.
Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, dün saat 07.00 sıralarında servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alış veriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın K., genç kadına pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Saldırgan hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Semiha Peker, ihbar üzerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden saldırgan şüpheli Yalçın K.'nin kaçtığı yön tespit edildi. Polis, şüphelinin saldırıda kullandığı ve arkadaşından ödünç aldığı ortaya çıkan 45 EL 605 plakalı hafif ticari aracı, Yılmaz Mahallesi Gölmarmara yolu üzerinde terk edilmiş olarak buldu. Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfekte aracın içinde ele geçirildi. Polis ekipleri, Yalçın K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken Semiha Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Semiha Peker'in cenazesi dün gece yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesine getirildi. Cenaze, bugün öğle saatlerinde Peker'in Ayan Mahallesi'nde ikamet eden annesi Betül Kavas'ın evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından da genç kadın için öğle vakti beklenmeden Pazar Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.
Anne Betül Kavas ile erkek kardeşler Reşat Peker (36) ve Mert Peker'in (30) gözyaşı döktü.  
Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazı ardından Semiha Peker, doğum gününde, Sarıgöl Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'
Semiha Peker'in ağabeyi Reşat Peker, "Kardeşim eski sevgilisinden ayrılmış. Buna da kıskançlık mı diyelim, yani canilik bu. Televizyonlarda kadın cinayetleri ve kadına şiddeti izliyorduk. Başımıza geleceğini hiç düşünemedik. Canımdan can gitti. Bu katilin en kısa zamanda yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyoruz. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Artık kadına şiddet son bulsun" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-02-24 13:04:37

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