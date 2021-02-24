MASKİ Salihlili muhtarları dinledi

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Salihli ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, istek ve talepleri dinleyerek idarenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve kazandırılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi. İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Çakır, “Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Hizmetlerimizin noksansız bir şekilde vatandaşımıza ulaşması için çalışıyoruz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki mahalle muhtarları ile koordinasyonu sıkı tutarak, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Salihli ilçesi Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi. Ziyarette, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun ile Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı, MASKİ İlçe Şefi Emin Dikici de hazır bulundu. İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, tek tek istek ve talepleri dinledi, sorun yaşanan konuları ilgili daire başkanlığına bildirmek üzere gerekli notları aldı.



“Hizmetlerin aksamaması için muhtarlar ile iletişim önemli”

MASKİ Genel Müdürlüğünün il genelindeki çalışmalarının sorunsuz gitmesi açısından muhtarlarla olan koordinasyonun önemli olduğunu belirten Daire Başkanı Çakır, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile ilçe ziyaretlerimizde Mahalle muhtarlarımızla buluşarak, varsa sorunları yerinde tespit ediyor, görüşlerini alıyoruz. Amacımız, 17 ilçede vatandaşlarımız ile aramızdaki en önemli köprü konumunda olan muhtarlarımızı dinleyerek, eksiksiz ve noksansız hizmet götürmektir” dedi.

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