Selendi’de muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi

Manisa’nın Selendi ilçesinde muhtarla pandemi tedbirlerine riayet edilerek afet farkındalık eğitimi verildi.

Selendi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen eğitim öncesi konuşma yapan Kaymakam Ali Yıldırım, “İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılı 'Afet Eğitim Yılı' ilan edildi. Bugün AFAD müdürlüğümüzden gelen yetkililer sunum yapacaklar ve bu sunumlarda size afetlerde yapılması gerekenler hakkında bilgiler verecekler. Olası bir afet esnasında tüm muhtarlarımıza önemli görevler düşmektedir.” dedi.

"Afet gerçeği ile yaşamayı bilmemiz ve afetlere her an hazır olmamız gerekiyor" diyen Kaymakam Yıldırım, afet olmaması temennisiyle konuşmasını bitirdi.

Yapılan eğitim kapsamında deprem sonrası ilk 6 saat, başta depremler olmak üzere Türkiye'de sıkça görülen afetlere yönelik, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranış şekilleri anlatıldı. Yapısal riskler, afet sonrası ilk 72 saat, acil durum çantası, deprem sigortası, AFAD gönüllülük projesi, afet ve acil durum planı, bina güvenliği, tahliye, toplanma ve barınma alanları, arama kurtarma, ilkyardım, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditleri ve tehlikeleri, sivil savunma, afet farkındalığı konularında bilgiler verildi.

Her birey ve ailenin afet durumunda yapacaklarını önceden öğrenip planlamasının önemine değinilen afet farkındalık eğitimine, Kaymakam Ali Yıldırım’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Demirel, Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.