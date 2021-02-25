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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkağaç'ta sporseverleri sevindiren tesis

İHA

Kırkağaç'ta sporseverleri sevindiren tesis

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında proje bedelinin yüzde 50’si Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 50’si ise Kırkağaç Belediyesi tarafından karşılanacak olan kapalı halı saha için çalışmalar devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Kırkağaç Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü kapalı halı saha projesi için çalışmalar sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Kırkağaç ilçesine giderek, kapalı halı saha projesi üzerinde incelemelerde bulundu.
MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç’ta böyle bir projenin eksikliğinin hissedildiğini ifade ederek, “Kırkağaç Belediyesi tesisin inşaatına başladı. Pandemiden dolayı yarım kaldı. Bunu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, gelerek yerinde inceledi. Kırkağaç Belediyesi ile ortaklaşa yeni bir tesis ve halı saha kazandırıyorlar. Kafeteryası olacak, üniversitenin yanında olması dolayısıyla da Kırkağaç’a daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.
İnceleme gezisinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Ünal Kıykaç, tesisin yapımına Kırkağaç Belediyesi tarafından başlanıldığını hatırlatarak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi arasında bir protokol imzalandı. Protokolle tesisinin yapımı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi tarafından yarı yarıya karşılanacak. İşletmesini Kırkağaç Belediyesi yapacak. Kırkağaç’ta bu tarz modern bir tesis yoktu. Tesisin üniversite yanında yapılması gençlerin faydalanması açısından mükemmel olacak. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kırkağaç’a böyle bir tesis kazandırıldığı için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gençlerimiz kötü alışkanlıklarından kurtulacak. Buralara gelerek spor faaliyetlerini yapacaklar. Kafeteryalarında sosyalleşecekler. Kırkağaç’a hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, yapımı devam eden projenin Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi ile ortaklaşa yapıldığını belirterek, “Bu tesisin sözleşme bedelinin yüzde 50’si Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si de Kırkağaç Belediyesi tarafından karşılanacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile protokol imzalandıktan sonra ihale çalışmalarına başlamıştık. Ocak ayında da ihalemizin sözleşmesini imzalayarak yer teslimini yaptık. Bu projenin içinde kapalı bir halı saha var, gençlerin spor aktivitelerini yapabileceği. İçinde soyunma odaları, duşlar ve kafeteryası olacak. Çok güzel bir proje. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah yaz başında bu projeyi tamamlayarak Kırkağaç’lı gençlerin hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.
İnceleme sırasında MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç da yer aldı.

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