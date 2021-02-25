Manisa FK'nın şampiyonluk hesabı



MANİSA, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor engelini de 2-0'la aşarak zirvedeki 19 puanlık farkı koruyan lider Manisa Futbol Kulübü, henüz şubat ayından şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.

Türkiye liglerinin bu sezon 24 maçta 20 galibiyetle en çok kazanan, 65 golle en çok gol atan, 50 averajla en iyi averaja sahip, 64 puanla en çok puan toplayan ve tek namağlup takımı olan Manisa FK son sürat şampiyonluğa koşuyor. Bitime 12 maçın kaldığı ligde bir mucize olmazsa ipi önde göğüsleyecek siyah-beyazlı ekip, Türkiye liglerinin şampiyonluğu en erken garantileyen takımı olmaya da çok yakın. 2018 yılında 2'nci Lig'e çıkan Manisa FK, son 2 sezonda 2 kez Play-Off'ta tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselme fırsatını kaçırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-02-25 12:24:51



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