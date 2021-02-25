Turgutluspor direnemiyor

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta dün evinde Serik Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off hattına girme fırsatını kaçıran Turgutluspor, son 2 maçta öne geçmesine rağmen skor avantajını korumayı başaramadı. Geçen hafta Bayburt deplasmanında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan ancak son dakika golüyle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar, dün de ilk golü bulup öne geçmesine rağmen 87'nci dakikada yediği golle 1 puana razı oldu. Turgutluspor, daha önce öne geçtiği karşılaşmalarda Etimesgut Belediyespor'a (D) 2-1, Bodrumspor'a (D) ise 4-1 yenilmişti. Turgutlu'da maçta kaşı açılması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan forvet Haşim'in durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2021-02-25 12:39:49
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