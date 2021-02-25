Kuşlar için yuva yapıp, ağaçlara astılar

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Manisa’nın Salihli ilçesindeki Diyanet Gençlik Merkezi Müdürlüğü’ndeki öğrenciler, kuşlar için hazırladıkları yuvaları ağaçlara astı.

Salihli İlçe Müftülüğü, Diyanet Gençlik Merkezi gençleriyle birlikte sürdürdüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Salihli İlçe Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi öğrencileri, müftülük koordinesindeki din görevlileriyle birlikte kuşlar için yuva tasarladı. Öğrenciler, yuvaları kendi elleriyle yaptıktan sonra boyadı.

Öğrencilere küçük yaşta doğa ve hayvan sevgisini aşılamayı amaçlayan örnek projede öğrenciler, din görevlileriyle birlikte yapmış oldukları yuvaları ağaçlara astı.

Salihli İlçe Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş, etkinliğe ev sahibi yapan Tatbikat Cami İmam Hatibi Murat Sadıç, destek olan Diyanet Vakfı Salihli Şube Temsilcisi Mehmet Şahin, Kurtuluş Cami İmam Hatibi Yunus Sarıkaya ve Poyrazdamları Kur’an Kursu öğreticisi Emine Vildan Çöllü’ye teşekkür etti.

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