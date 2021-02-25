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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de polis 12 aranan şahsı yakaladı

İHA

Salihli’de polis 12 aranan şahsı yakaladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri ilçe genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 11’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İlçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aralarında taksirle ölüme neden olma, göçmen kaçakçılığı, silahla tehdit ve yaralama suçlarından aranan 12 şahsı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından S.A., İ.Y., G.Y., E.B., İ.U., E.K., G.G., M.K., Y.Ş.G., O.B. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, E.Ş. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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