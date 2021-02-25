Salihli’de polis 12 aranan şahsı yakaladı

Lübnan ve Tunus'ta Kovid-19 can almaya devam ediyor

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri ilçe genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 11’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İlçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aralarında taksirle ölüme neden olma, göçmen kaçakçılığı, silahla tehdit ve yaralama suçlarından aranan 12 şahsı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.A., İ.Y., G.Y., E.B., İ.U., E.K., G.G., M.K., Y.Ş.G., O.B. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, E.Ş. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.