Dairenin terasında mahsur kalan atmacayı itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir dairenin terasında mahsur kalan atmaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan atmaca doğal ortamına bırakıldı.
Acarlar Mahallesi Yörük Sokak'ta, Murat Aracı'ya ait dairenin teras kış bahçesine giren atmaca, mahsur kaldı. Atmacanın mahsur kaldığını gören komşular, itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, atmacayı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen atmaca, doğaya salındı. Ev sahipleri, atmacayı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-02-25 20:32:59
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