Akhisarspor'da Fırat Gül dönemi

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Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de art arda 4 mağlubiyetle düşme hattında kaldıktan sonra teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollarını ayıran Akhisarspor, takımın başına Fırat Gül'ü getirdi. Yeşil-siyahlı ekip 36 yaşındaki genç teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Karşıyaka ve Şanlıurfaspor'da Reha Kapsal, Altay, İstanbulspor ve Gaziantep FK'da Yalçın Koşukavak'ın yardımcılığını yapan Gül, 1'inci Lig'de İstanbulspor ve Boluspor'u teknik direktör olarak çalıştırdı. Gül, İstanbulspor ve Boluspor'da görev aldığı dönemde iki takımı da ligde tutmayı başarmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Fırat Gül ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni hocamıza Akhisarspor kariyerinde başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Genç teknik adam pazar günü Bursaspor deplasmanında sahada olacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-02-26 10:09:28



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