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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP, Balkan göçmenleriyle buluştu

İHA

CHP, Balkan göçmenleriyle buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret etti. Saruhanlı ziyaretinde esnaf ve vatandaşları selamlayan Öztrak, Balkan göçmenleriyle de bir araya geldi.
Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile makamında görüştükten sonra ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Mustafa Erdoğan Yetenç Düğün Salonu'na geçti.
Burada, ilçede yaşayan Balkan göçmenlerine hitap eden Öztrak, Balkanlar'dan Anadolu'ya gelen atalarının torunlarıyla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
CHP parti bünyesinde başkanlığını yaptığı "Balkan Masası"nı kurduklarını, bu masa etrafında Balkan göçmenlerinin sorunlarıyla ilgilendiklerini, çözüm arayışı içinde olduklarını ve bu sorunların çözümü noktasında bir çalışma takvimi hazırladıklarını dile getirdi.
Parti sözcüsü Öztrak, CHP'li belediyeleri, Balkanlar'da Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki belediyelerle 'kardeş belediye' olmaya teşvik ettiklerini aktararak, şöyle konuştu: "Her iki coğrafyadaki yerel yönetimler arasında iş birliği ve kardeşlikler için özel gayret sarf ediyoruz. Balkan Masası ile sonuç odaklı işleri yapmaya çalışıyoruz. Tarihteki olaylar bizi bölse de bu çalışmalarla bütünleşmeye çalışıyoruz. İşte bu vizyon ve anlayış bizim yol göstericimiz olacak. İletişim ve iş birliğini çoğaltarak bu görevi yerine getirmeye çalışacağız.

"Özgür Özel: "Göçmek zorunda kalmak zor bir travmadır"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de kendisinin de bir Balkan göçmeni olduğunu belirterek, "Göçmek zorunda kalmak, vatanından ayrı kalmak, zor bir travmadır. Ayrılınca artık oralı değilsiniz, vardığınız yer de sizi bağrına kabul etmezse oralı da değilsiniz. Bir kente göçmenlerin entegrasyonu kadar kritik önemde bir şey yoktur. Bizler artık Türkiye'nin asli unsurlarıyız. Hepimiz bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Bu topraklar o imparatorluğun bize bıraktığı bir kıymettir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından yine bir Balkanlı olan Mustafa Kemal Atatürk ile çağdaşlaşmayı sağlayıp cumhuriyetle buluştuğuna dikkati çeken Özel, artık 100 yaşına yaklaşmış bir cumhuriyeti 2023'te CHP iktidarı ile taçlandıracaklarını ifade etti.
Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise ilçedeki nüfusun büyük bir kısmını Balkan Yarımadası’ndan gelen göçmenlerin oluşturduğunu ifade ederek, "İlçemizin büyüyüp gelişmesinde Balkan Türklerinin rolü büyüktür. Bende, konuşmamın başında ifade ettiğim gibi Balkan Göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Saruhanlımızın gelişip büyümesine hem bireysel hem de Belediye Başkanı olarak katkı sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
CHP Manisa İl Başkası Semih Balaban ise konuşmasında Balkan Göçmenlerinin göç sürecinden bu yana geçen tarihi süreci anlattı.
Öztrak ve beraberindeki heyet, toplantının ardından ilçede yaşayan Balkan göçmeni Abdi Hacılar'ı ziyaret etti.
Programa CHP'li Milletvekilleri Bekir Başevirgen, İlhami Özcan Aygün, Yüksel Özkan, Bedri Serter, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal ile Saruhanlı örgütü de katıldı.

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