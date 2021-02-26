Manisa'da FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

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Barış GEZİCİ/MANİSA, (DHA)MANİSA'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ /PDY´ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3´ü farklı illerde aranan, 4´ü askeri okuldan ihraç toplam 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Farklı illerde aranan 3 kişi de ilgili güvenlik birimlerine teslim edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adresler eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda biri muvazzaf, 4'ü askeri okullardan ihraç 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLLERE TESLİM EDİLDİ

Operasyon sırasında farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 3 kişi de yakalanırken, şüpheliler haklarında soruşturma yürütülen illerdeki güvenlik birimlerine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Barış GEZİCİ

2021-02-26 14:24:54



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