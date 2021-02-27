Akhisar’da 3 saatlik uygulamada aranan 16 şahıs yakalandı

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gerçekleştirilen 3 saatlik uygulamada araması bulunan 16 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 2003 doğumlu Rabia B. isimli kız çocuğu da bulunarak ÇODEM’e teslim edildi. Yapılan uygulamada ayrıca çok sayıda araç sürücüsüne ve vatandaşa kurallara uymadıkları için ceza kesilirken ruhsatsız tüfek ve silahlarla birlikte sentetik ecza ilaçları ele geçirildi.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü 26 Şubat Cuma günü 07.0010.00 saatleri arasında aranan şahısların yakalanması, suç aletlerinin ele geçirilmesi, narkotik madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile asayiş ve trafik yönünden gerekli kontrollerin yapılması amacıyla 218 personel ile Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararlarına istinaden toplam 25 adreste arama ve yakalama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 6 adet ruhsatsız tüfek, 80 adet dolu tüfek kartuşu, 17 adet tabanca fişeği, 168 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 2003 doğumlu ve kayıp olarak aranan Rabia B. isimli kız çocuğu da bulunarak Manisa ÇODEM’e teslim edildi. Şüpheli şahsa ‘Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçlamasıyla adli tahkikat düzenlendi. 16 aranan şahıs ise yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı.

Arama kararlarının tamamlanmasının ardından ilçe genelinde Covid19 tedbirleri kapsamında sokak üzerinde ve işyerlerinde temizlikmaskemesafe denetimleri, trafik ve asayiş yönünden araç ve şahıs sorgulamaları, narkotik suçlarla mücadele kapsamında sokak çalışmaları ve metruk yerlerin kontrolüne devam eden ekipler, 226 araç sorgusu yaparak, 26 araç sürücüsüne toplam 22 bin 252 TL cezai işlem uygulayarak 1 aracı trafikten men etti. 383 şahsın sorgulandığı uygulamada 17 şahsa, Covid19 tedbirleri, Hıfzısıhha kararları gereği, 15 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. 93 iş yerinin kontrol edildiği denetimde 1 iş yerine servis açmaktan Covid19 tedbirleri kapsamında Hıfzısıhha kararları gereği, 3150 TL cezai işlem uygulanırken, 1 şahsın üzerinde kurusıkı silah ele geçirilerek gerekli idari işlemin uygulandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.