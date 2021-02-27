Başkan Ergün’den hafta sonu mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesi Nusret Köklü Bulvarı’nda yürütülen prestij cadde çalışmalarını inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Nusret Köklü Bulvarı’nda yürüttüğü prestij cadde düzenlemesiyle, mevcut bulvara yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Peyzaj uygulamaları, aydınlatmaları, kaldırım ve bordür düzenlemeleriyle modern bir görünüm kazanan bulvarda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cumartesi günü incelemelerde bulundu.

Başkan Ergün, incelemeler sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Evlerinin balkonundan Başkan Ergün’e seslenen vatandaşlar, bulvar üzerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Bulvarın, yepyeni bir görünüm kazandığını ifade eden Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ise, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İncelemeler sırasında mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Ergün’e, çocukların da ilgisi görülmeye değerdi. Evlerinin bahçelerinden, kendisine seslenen çocuklarla sohbet eden, Başkan Ergün, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bulvar üzerinde yaptığı incelemenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Ergün, “Peyzaj uygulamaları, aydınlatmaları, kaldırım ve bordür düzenlemeleriyle yepyeni bir görünüm kazandırdığımız bulvarda, önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bulvarda, peyzaj uygulamalarımızdaki rengarenk çiçeklerle görsel şölen sunarken, modern aydınlatmamızla da ışıl ışıl bir görünüm kazandıracağız” dedi.

Başkan Ergün’e, Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Uğur Başkal, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman eşlik etti.

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