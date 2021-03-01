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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukları kullanan duygu istismarcılarına geçit verilmiyor

İHA

Çocukları kullanan duygu istismarcılarına geçit verilmiyor

Manisa’ya şehir dışından gelen dilenciler çocukları kullanarak vatandaşların duygularını istismar ediyor. Mübarek 3 ayların başlamasıyla sokaklardaki dilencilerin arttığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, “Bu duygu istismarcıları, Manisa dışından geliyor ve çocukları kullanarak vatandaşlarımızın duygularını istismar ediyor” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etme yoluyla para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik düzenli olarak uygulama gerçekleştiriyor. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan dilenciler, haklarında işlem yapılmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığına götürülürken, topladıkları paralara da, kamu adına el konuldu. Manisalıların huzuru için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak özellikle 3 ayların gelmesiyle beraber şehrimize ilçelerden ve diğer illerden dilenciler gelmektedir. Ekiplerimiz, bu duygu istismarcılarına göz açtırmamaktadır. Özellikle dışarıdan gelen dilenciler, çocuklarını dilendirdikleri parklarda ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda çocukları ve sürüş emniyetini tehlikeye atmaktalar. Manisa esnafını da rahatsız ettiklerinden dolayı esnafımız bizlere çok destek olmakta. Manisa esnafımıza da bu noktada teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu duygu istismarcıları ile ilgili yaptığımız çalışmalarda yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

“Duygu istismarcılarına para vermeyin”
Dilencilerin Zabıta Daire Başkanlığı bünyesine getirildiğini dile getiren Daire Başkanı Mustafa Duman, “Burada emniyet ekiplerimizden de destek alarak kimlik sorgulamaları yapılıyor. Teyit edildikten sonra kabahatler kanununa istinaden cezai işlem uyguluyoruz ve üzerlerinden çıkan paralara da kamuya geçirilmek üzere el konuluyor. Dilencilerin çoğalması nedeniyle, sahadaki çalışmalarımıza aralık vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz duygu istismarcılarına para vermesinler” ifadelerini kullandı.

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