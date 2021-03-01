Kardeş Şehir Kırcaali'den Manisa'ya ziyaret

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Manisa'nın kardeş şehri Kırcaali Belediye Başkanı ve HÖH Genel Başkan Yardımcısı Hasan Azis, beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Muhtarlıklar Daire Başkanı Ergün Aksoy tarafından konuk edilen heyete ziyaretin sonunda çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bulgaristan Kırcaali Belediyesi Başkanı ve HÖH Genel Başkan Yardımcısı Hasan Azis, Kırcaali HÖH İl Başkanı Resmi Murat, HÖH İlçe Başkanı Latif Rasim, Başkan Göçmenleri Dernek Başkan ve yöneticileriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Kardeş şehrimiz Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve beraberindeki heyeti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy konuk etti. Pandemi sürecinden sonra yapılacak olan sosyal, kültürel programlar konusunda görüşmeler yapılan ziyarette Daire Başkanı Ergün Aksoy, konuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

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