Saruhanlı'da atıl alanlar parka dönüştürülüyor

Saruhanlı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Dr. Recai Ülker Sokakta yıllardır atıl halde bulunan alanda inşa edilen ve görselliği ile dikkat çeken park ve dinlenme alanı halkın hizmetine sunuldu.

Saruhanlı Belediyesi, halkın hoşça vakit geçirebilmesi için ilçedeki atıl vaziyetteki alanları çocuk oyun parkı ve dinlenme alanlarına dönüştürdü.

Bu kapsamda Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi Dr. Recai Ülker Sokakta yapımı tamamlanan park, halkın hizmetine sunuldu.

Bu bölgede yaşayan ailelerin ve çocukların hoşça vakit geçirmesi için yapılan tesisin içinde çocuk oyun parkı, ev görünümlü kamelya ve oturma bankları yer alıyor.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçede halkın nefes alabileceği park ve meydan çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek yapılan parkın hayırlı olmasını diledi.

İlçede ihtiyaç duyulan diğer sokaklara da buna benzer tesisler kuracaklarını ifade eden Bilgin, Saruhanlı'yı daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir kent haline getirmeyi planladıklarını kaydetti.

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