Salihli emniyetinden sürücülere emniyet kemeri uyarısı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan broşür dağıtarak, uyarıda bulundu.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenerek, oluşabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması, yol kullanıcılarının eğitilmesi ve bilgilendirilmesi dahilinde trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla sürücülere broşürlü uyarı yaptı. Sürücüleri tek tek durdurup broşürleri dağıtan ekipler, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür edip, takmayan sürücüleri ise emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı İsmail Çakır ise araçtaki çocuklara ebeveynlerinin trafik kurallarına uymaması durumunda onları uyarmaları için kırmızı düdük dağıttı. Sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan Çakır, aşırı hızdan kaçınmaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları konusunda uyardı. Çakır, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

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