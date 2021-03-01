Salihli'de 'Üreten Kadınlar Rengarenk Sofralar' projesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kadınlar tarafından üretilen yaş meyve ve sebzelerin kurulacak olan tesiste işlenmesi, kurutulması ve paketlenmesi sağlanarak, katma değeri yüksek ürünler elde edilmesini amaçlayan “Üreten Kadınlar Rengarenk Sofralar” projesi başladı.

Salihli'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen “Üreten Kadınlar Rengarenk Sofralar” projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanması ile proje çalışmalarına başlanıldı. Proje ile Salihli ilçesinde öncelikle kadınlar tarafından üretilen yaş meyve ve sebzelerin kurulacak olan tesiste işlenmesi, kurutulması ve paketlenmesi sağlanarak, katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında S.S Salihli Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ve Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzmanlarının katılımı ile İl Müdürü Metin Öztürk’ün başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, kurulacak olan sebze ve meyve kurutma tesisine yönelik bilgi aktarımı ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, ilgili firma yöneticileri ve konu uzmanı teknik personel katıldı.

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