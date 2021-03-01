Nursena, akülü sandalyesine kavuştu

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara el uzatmaya devam ederken, doğuştan omurilik rahatsızlığı olan Nursena Apaydın’a akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları desteklemeye devam ediyor. Engelli vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği projelerle tüm kamuoyunun takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de ikamet eden ve doğuştan omurilik rahatsızlığı bulunan Nursena Apaydın’a, ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyesini temin etti. Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi Nursena Apaydın'a ulaştırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Ergün'ün selamlarını da iletti. Akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan Nursena Apaydın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

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