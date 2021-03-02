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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz Soma’da incelemelerde bulundu

İHA

Vali Karadeniz Soma’da incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma’da Soma Millet Bahçesi ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu inşaatlarında incelemelerde bulunurken Şehit Ahmet Kalender’in ailesini de ziyaret etti. Öte yandan Vali Karadeniz, Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına da katıldı.
Biri dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Soma ilçesine giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilk olarak Soma Kaymakamı Fatih Akkaya’yı makamında ziyaret ederek kaymakamlık faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz, kaymakamlık ziyaretinin ardından Kaymakam Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yetkililerle birlikte Manisa’nın ilk Millet Bahçesi projesi olma özelliğini taşıyan ve 30 dönümlük arazi üzerinde yapımına başlanan Soma Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.
Maden Müzesi, Millet Kıraathanesi, kütüphane, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunacağı Millet Bahçesinde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karadeniz, Millet Bahçesinin Soma'nın sosyal yaşantısına büyük bir değişiklik katacağını, özellikle yaz mevsiminde ailelerin burada vakit geçirmek isteyeceğini belirtti. Vali Karadeniz, kömür banklarının ziyaretçilere Soma'da olduğunu hissettireceğine de değinerek Maden Müzesi ve 301 şehit madenci için yapılacak 301 ışıklandırmanın önemine değindi.
Vali Yaşar Karadeniz daha sonra 28 derslik, 2 fen laboratuvarı, 1 teknoloji tasarım, 1 müzik, 1 görsel sanatlar ve 1 özel eğitim sınıfının yer alacağı devletvatandaş işbirliği ile yapılan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatın durumu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’den bilgi alan Vali Karadeniz, okulun yapımına katkı sağlayan hayırsever işadamları Hilmi ve Ramazan Güral’a da eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Vali Karadeniz’den şehit ailesine ziyaret
Vali Yaşar Karadeniz Soma ziyaretinde, Erzincan'da şehit olan Muhabere Er Ahmet Kalender'in ailesini ziyaret etti. 1989 yılında Erzincan Karadağ bölgesinde şehit düşen Ahmet Kalender'in 80 yaşındaki babası İsmail Hakkı Kalender ve 73 yaşındaki annesi Hatice Kalender’i evlerinde ziyaret eden Vali Karadeniz, aileye Türk Bayrağı hediye etti. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Karadeniz’e ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç eşlik etti.

Vali Karadeniz Soma OSB Toplantısına katıldı
Vali Yaşar Karadeniz, Soma ilçesi ziyaret programında Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup ile birlikte özel bir firmanın yeraltı kömür işletmesini ziyaret ederek şirket yetkililerden bilgi aldı. İşletme ziyaretinin ardından Soma OSB’ye geçen Vali Karadeniz burada Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı.
Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına fiili olarak ilk kez katıldığını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz “Soma OSB yeni kurulmakta olan bir organize sanayi bölgesi. İçinde bulunduğumuz sürecin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Organize sanayi bölgelerinin kuruluş süreci ne kadar sağlıklı ve kendi ayaklarının üzerinde olacak şekilde yürütülürse organize sanayi bölgesi o kadar güçlü ve dinamik bir şekilde yol alıyor” dedi.
Soma’nın ekonomisinin kömüre bağlı olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz “Soma özellikle kömür, linyit kömürü sayesinde ekonomik alanda ciddi anlamda yol almış bir ilçe. Ekonomisinin tamamı kömüre bağlı ancak bunun mutlaka çeşitlendirilmesi de gerek. Kömür var olduğu sürece bu Soma için ciddi bir fırsattır, bu fırsatın değerlendirilmesi de doğaldır. Gelir kaynaklarını ne kadar çoğaltırsanız ilçemiz açısından bugün için öngöremediğimiz riskleri de o kadar azaltmış olursunuz. Organize sanayi bölgesi ile ilgili yapmış olduğunuz bu girişimler, Soma ölçeğinde bir ilçe için mutlaka gerekli ve fiili yapılanma sürecini de en kısa sürede başlatacaktır” dedi.
Vali Karadeniz’in değerlendirmesi sonrasında toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi, dilek ve temenniler ile sona erdi.

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