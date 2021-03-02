Güzelyurt Mahallesi’ne yeşillendirme çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’yı daha da yeşil hale getirmek, vatandaşların nefes almasını sağlamak adına yapmış olduğu yeşillendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Manisa için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Manisa merkezde yer alan Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde sorumluluk sahasında peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yaparak, Manisa’nın yeşil alanını arttırmaya devam ediyor. Yapılan çalışmaların yanında aynı zamanda prestij cadde çalışmalarını da genişleterek Manisa’nın sıklıkla kullanılan bulvarındaki görünümü modernleştirerek Manisa’ya yakışır bir hale getiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte Güzelyurt Mahallesi’nde yapılan ve yapılacak çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan inceleme gezisi sırasında Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava da hazır bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, ilk olarak Güzelyurt Mahallesi 5700 sokak üzerinde bulunan alanda incelemelerde bulundu, yapılacak çalışmalar üzerine daire başkanlarından bilgi aldı. Vatandaşların da taleplerini dinleyen Öztozlu, isteklerin yerine gelmesi için çalışmaların hemen başlayacağını ve en kısa sürede bitirileceğini söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daire başkanları ile birlikte incelemesine Yunusemre ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile devam etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte prestij kazanacak olan bulvarda yapılacak çalışmalar üzerine daire başkanları ile birlikte fikir alışverişinde bulunan Ali Öztozlu, proje detaylarını yerinde inceledi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın prestij çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağını belirten Öztozlu, çalışmaların tamamlanmasıyla bulvarın Manisa’ya yakışır bir bulvar hale geleceğini kaydetti. Ali Öztozlu, Güzelyurt Mahallesi incelemesi sonrasında Nusret Köklü Caddesi üzerindeki çalışmaları inceledi.

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