Soma sokaklarında bakım onarım işleri devam ediyor

Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Soma’da sokağa çıkma kısıtlaması adeta hizmete dönüşüyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri ekipleri hafta içi yoğun olan cadde ve sokaklarda rotmiks asfaltlama, holant ve kilit parke taş tamirat çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta içinde yoğun olan sokaklarımızda yapılması gereken çalışmalarımızı Fen İşleri ekiplerimiz mesai saati gözetmeksizin gerçekleştiriyor. Büyük bir çaba ve özveriyle, daha güzel bir Soma için çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

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