Çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı Yeni normalleşme ile orta riskte ilan edilen Manisa'da açılan okullar hem velilerin hem de çocukların yüzlerini güldürdü Ateşleri ölçülerek okula alınan öğrenciler okullarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi

Yeni normalleşme ile birlikte orta riskte ilan edilen Manisa'da okullarda yüz yüze eğitim başladı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hem veliler hem çocuklar okulların açılmasıyla büyük bir mutluluk yaşarken okullarına uzun bir aradan sonra kavuşan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Alaşehir’de geçtiğimiz hafta eğitime başlayan köy okullarından sonra, bugün tüm okullarda eğitim öğretim başladı. Alaşehir’de yaklaşık 17 bin öğrenci eğitime başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okullar açıldı veliler ve öğrenciler mutlu oldu. Sabah okullarına gelen öğrenciler, tüm okullarda tek giriş kapısından içeriye alındı. Çocukların sosyal mesafeyle tek tek alındıkları okullarda önce ateş ölçümleri yapıldı. Veliler ise çocuklarını okul kapısında bırakırken bahçeye alınmadılar. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşını hep bir ağızdan gür bir şekilde söylerken, Beşeylül İlkokulunda yapılan törende konuşan Okul Müdürü Recep Gündüz, "Pandemi kurallarına uyacağız. Tuvaletlere girip çıktıktan sonra ellerimizi mutlaka bol sabunlu su ile yıkayacağız. Havalar soğuk olsa bile teneffüslerde mutlaka dışarıya çıkacağız hava alacağız. Birbirimizden hiç bir surette kalem, silgi gibi eşya almayacağız, vermeyeceğiz. Bu pandemiyi hep birlikte yeneceğiz ki okullarımız bir daha kapatılmasın." diyerek öğrencilere uyarılarda bulundu.



Sevinçlerinden uyuyamadılar

Okulun 2. sınıf öğrencisi Fatmanur Külcü, "Akşam okulların açılacağını duydum, çok sevindim. Erkenden yattım ama sevincimden uyuyamadım. Okulum açıldığı için, okula geldiğim için çok mutluyum." derken Fatmanur Külcü'nün velisi Memnune Külcü ise mutluluk içinde şunları söyledi: "Akşam haberleri duyunca çocuklar çok sevindi, erkenden yatırdık ama sevinçlerinden uyuyamadılar. Okulu özlemişler."

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