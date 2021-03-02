Kula'daki okullarda yüz yüze eğitim başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni normalleşme adımları kapsamında orta risk grubunda yer alan Manisa'nın Kula ilçesindeki okullarda yüz yüze eğitim başladı. Tüm sınıflarda başlatılan seyreltilmiş eğitim, sabah saatlerinde okullarda düzenlenen törenlerle başladı. Kaymakam Kemal Duru da, 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Sabah saatlerinde ilk ders zili için tören düzenlenen 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu'na giden Kula Kaymakamı Kemal Duru, öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte törene katıldı. Törenin ardından ilk zili çalınarak, ilkokul öğrencileri seyreltilmiş eğitime başladı.

Kaymakam Kemal Duru ile birlikte törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim vereceğini söylerken, birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşimlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı olarak devam edeceğini belirtti. İlk ve ortaokul ile lise düzeyindeki okulların da tamamen yüz yüze eğitime başladığını kaydeden Okulmuş; "İlkokullar, 2 gün okulda ve seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim, 3 gün ise uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar 2 gün okulda ve seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim, 3 gün ise uzaktan eğitime devam verecek. Hazırlık, 9, 10, 11. sınıflar haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 1222 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek. 12. sınıflar haftada toplam 1624 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam edecek. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar ise seyreltilmiş sınıflarda yapılacak. Bunlara göre, bakanlık tarafından belirlenecek seyreltilmiş eğitim programı, en yakın sürede açıklanarak, kaçıncı sınıf öğrencinin ne zaman okula gideceği, ne zaman uzaktan eğitime devam edeceği belli olacak." ifadelerine yer verdi.

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