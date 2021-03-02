Genel Müdür Aslay Salihli’deki çalışmalar hakkında bilgi aldı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Salihli ilçesinde tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi almak için ilçe şefliğini ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Salihli ilçesinde tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi almak amacıyla ilçeye bir ziyarette bulundu. Program kapsamında Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve MASKİ Salihli İlçe Şefi Emin Dikici’yi ziyaret eden Genel Müdür Aslay, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



“Salihli’ye yatırımlarımız devam edecek”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde MASKİ’nin il genelinde yaptığı çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Genel Müdür Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Salihli ilçe merkezimizde 37 milyon lira yatırımla 31 kilometrelik yağmursuyu hattı döşeyerek su baskınlarının önüne geçtik. Daha önce ‘101 Mahalle Projesi’ kapsamında Salihli’de 4 mahallenin alt ve üstyapısını yenilemiştik. Karayahşi mahallemizde de içme suyu hattı döşeme işini tamamladık, kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarımız ise devam ediyor. Altyapının ardından üstyapı çalışmalarımız ile Karayahşi modern bir görünüme kavuşacak. Gediz Havzasını kirlilikten korumak için Salihli Merkez ve Durasıllı Atıksu Artıma Tesislerimizi de başarıyla işletiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda da ilçemize yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

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