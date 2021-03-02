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Turgutlu Belediyesinden örnek işbirliği Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü örnek bir işbirliğine imza attı

İHA

Turgutlu Belediyesinden örnek işbirliği Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü örnek bir işbirliğine imza attı

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında “Mesleki Teknik ve Genel Kurslar” düzenlenmesine dair protokol imzalandı. Protokole göre Halk Eğitim Merkezi tarafından açılacak kurslar için Turgutlu Belediyesi yer temininde bulunarak, kursların yapılacağı alanların da bakımını gerçekleştirecek.
Nitelikli insan gücü yetiştirmek ve kaliteli hizmet sunabilmek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, bireylerin bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel gelişimlerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıklarını kazandırmak, yeteneklerini geliştirmek amacıyla Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Turgutlu Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Uslu, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan katıldı.
Turgutlu Belediyesi, imzalanan protokole göre açılacak olan mesleki teknik ve genel kurslar ile ilgili olarak yer teminine, kursların yapılacağı alanların bakımlarına destek olacak. Bununla birlikte oluşturulacak eğitim takvimi, kursların işleyişi ve öğretim programlarının hazırlanması konularında Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürecek.
İmzalanan protokol hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Vatandaşlarımızın mesleki teknik ve sosyal, kültürel, teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak, zamanlarını etkili şekilde değerlendirmelerinin önünü açmak, kurs sayısı ve çeşitliliğini geliştirebilmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ölmez ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Hayrettin Uslu ile birlikte protokol imzaladık. Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşlarımız için faydalı olacak her türlü çalışma ve işbirliğinin içerisinde olmaya devam edeceğiz. İmzaladığımız protokolün Turgutlumuza hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ise “Belediye Başkanımız Çetin Akın, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Hayrettin Uslu ile birlikte merkezimiz bünyesinde açılacak kurslara yönelik işbirliği protokolünü imzaladık. Halk Eğitim Merkezimiz ve kurslarımıza sundukları katkı ve işbirlikleri için Belediye Başkanımız Çetin Akın’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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