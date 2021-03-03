Ahşap masa ve tabureyi çantaya sığdırdı, siparişlere yetişemiyor



Ersan ERDOĞANDoğan ÇİZMECİ/ MANİSA (DHA)MANİSA'da, hobi olarak başladığı ahşap işlemeciliği ile yeni bir meslek edinen Mehmet Emin Yener (30), ürettiği süs eşyaları ile ev aksesuarlarını satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Son olarak katlanabilir masa ve tabureyi, ahşap çantası ile üreten Yener, 500 liradan satışa sunduğu ürünün siparişlerine yetişemiyor.

Turgutlu ilçesinde matbaacılık yapan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Emin Yener, koronavirüs nedeniyle evde kaldığı günlerde hobi olarak ahşap işlemeciliğiyle uğraşmaya başladı. Evinin bahçesinde kurduğu atölyede çocuklarına oyuncak yapan ve çeşitli ev aksesuarları üreten Yener, talep üzerine ürettiklerini satmaya başladı. Hobisiyle kendine yeni bir meslek edinen Yener, son olarak katlanabilir masa ve tabureyi, ahşap çantasıyla üretti. Ürettiği ürünle marangozların da ilgisini çeken Yener, çok sayıda sipariş aldı. 500 liradan satışa sunduğu katlanabilir masa ve tabure siparişlerine yetişemeyen Yener, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

`MARANGOZLAR DAHİ BANA SİPARİŞ VERDİ´

Gelen talepler üzerine hobisi üzerinden para kazanmaya başladığını dile getiren Yener, "Çocuk yaşlarımdan itibaren arızalanan eşyalarla uğraşmak hoşuma gidiyordu. Boş vakitlerimde ahşaptan çocuklarıma oyuncak, eve duvar rafı ve kitaplık gibi eşyalar yaptım. Çevremdeki insanlar görüp, beğendi ve talep etmeye başladı. Talep artınca da yaptığım ürünleri sosyal medyada paylaşarak, ticaretini yapmaya başladım. Kesinlikle bakılarak yapılacak bir iş değil, tamamen benim el becerim. Çevremdeki insanların isteyip de benim yapamadığım hiçbir şey yok. Bu işe özellikle pandemi döneminde yoğunlaştım. En son katlanabilir piknik masası yaptım. İçinde masa ve taburesi olan ahşaptan çanta ürettim. 500 liradan satıyorum. Talep çok oldu. İşin ilginç tarafı, marangozlar dahi bana sipariş verdi. Bu benim hoşuma gitti. Matbaacılık yaptığımdan dolayı şu an bunu ek olarak yapıyorum. Talep çok yoğun. Hatta şu an taleplere yetişemiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞANDoğan ÇİZMECİ

2021-03-03 09:37:38



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