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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selendi Devlet Hastanesine yeni başhekim

İHA

Selendi Devlet Hastanesine yeni başhekim

Selendi Devlet Hastanesi Başhekimlik görevine getirilen Dr. Güldane Kaçar yeni görevine başladı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde Uzman Doktor Sedef Alp Doğan’ın İzmir Aliağa ilçesine atanmasıyla boşalan Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine Dr. Güldane Kaçar getirildi. Göreve başlayan Başhekim Kaçar, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirterek "Amacımız sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa sağlıklı bir hizmet sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini de en yüksek seviyeye çıkarmaktır" dedi.
Kula ilçesinde başarılı çalışmalara imza atan Dr. Kaçar, Selendi'de de aynı şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

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