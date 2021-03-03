Akhisarspor kazanmak zorunda

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AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de son 5 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Akhisarspor, pazar günü son sıradaki Eskişehirspor'u dönüm sınavında ağırlayacak. Ligde kurtuluş hattının 6 puan gerisine düşen Akhisar, zayıf rakibini yendiği takdirde yeniden umutlanacak. Olası bir mağlubiyet veya puan kaybı ise Akhisarspor için kabus olacak. Yeşil-siyahlılar bu sezon 24 haftada 19 puan toplarken, 3 puanı silinen Eskişehirspor ise aynı periyotta tek galibiyetle hanesine 7 puan yazdırabildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-03-03 11:07:26



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