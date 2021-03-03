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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalle muhtarından Başkan Ergün’e teşekkür mektubu

İHA

Mahalle muhtarından Başkan Ergün’e teşekkür mektubu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Güvendik Mahallesi’nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonrasında sağlıklı içme suyuna kavuşan mahallede Muhtar Erdem Kıvrak teşekkür mektubu yazdı.
Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Güvendik Mahallesi’nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonucunda mahalleye verimli içme suyu kazandırıldı. Mahallelerinde 30 yıldan beri içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Güvendik Mahallesi Muhtarı Erdem Kıvrak, Başkan Cengiz Ergün’e memnuniyetini ve teşekkürlerini ifade eden bir mektup gönderdi.
Kırkağaç ilçesine bağlı Güvendik Mahallesi Muhtarı Erdem Kıvrak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e gönderdiği mektupta 30 yıldır içme suyu sorunu olduğunu ve mahallenin içme suyuna kavuştuğu için teşekkür etti.
Güvendik Mahallesi Muhtarı Erdem Kıvrak’a güzel sözleri ve mektubu nedeniyle teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mız genelinde hemşehrilerimizin gerçekten ihtiyaç duyduğu altyapı ve üst yapı projeleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızdan, mahallelerde yaşayan her bir hemşehrimizden aldığımız güzel ve olumlu geri dönüşler, yaptığımız işlerin doğruluğunu gösteriyor. Ayrıca bu güzel temenniler, tüm yorgunluğumuzu unutturup, şevkimizi arttırıyor. Güvendik Mahalle Muhtarımız Sayın Erdem Kıvrak nezdinde tüm Güvendikli hemşehrilerime teşekkür ediyor, ilk günkü aşkla ve şevkle hizmetlerimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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