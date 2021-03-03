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Turgutlu ‘Temiz siyaset’ anlayışıyla yönetilecek Turgutlu Belediye Meclisi ‘Temiz siyaset’ için ortak bildiri yayımladı

İHA

Turgutlu ‘Temiz siyaset’ anlayışıyla yönetilecek Turgutlu Belediye Meclisi ‘Temiz siyaset’ için ortak bildiri yayımladı

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Eski Belediye Binasında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı, tüm partilerin imzaladığı ‘Temiz Siyaset’ başlıklı ortak bildirinin okunmasıyla başladı. Mart ayı meclis toplantısında 5 madde görüşülüp karara bağlandı.
Başkan Çetin Akın tarafından okunan bildiride kişilerin özel ve aile hayatına zarar vermenin, kişisel hakları ihlal etmenini siyasetle bağdaştırılamayacağı, Turgutlu’nun temiz siyaset anlayışıyla yönetileceği aktarıldı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:
“İlçelerimizin, şehirlerimizin ve ülkemizin kalkınması; yurttaşlarımızın en az sorunla, refah içerisinde yaşayabilmeleri amacıyla yönetim görevine talip oluyor ve sorumluluklarımızın gerektirdiklerini tüm gayretimizle yerine getirmeye çalışıyoruz. Yönetim görevini icra ederken de yönettiğimiz ilçenin, şehrin ve ülkemizin daha ileri seviyeye yükselebilmesi için elbette ki eleştirilerimizi paylaşıyor, görüşlerimizi belirtiyoruz. Siyasetin temel işlevi de zaten budur. Fakat siyaset yapmak adına kişilerin özel ve aile hayatına zarar vermek, kişisel hakları ihlal ederek tabiri caizse ‘bel altından vurmaya çalışmak’ siyasetle asla bağdaştırılamaz. Bizler yönetim görevimize ve siyaset anlayışımıza kirli oyunları, şantaj, tehdit ve manipülasyonları hiçbir zaman alet etmedik ve etmeyeceğiz. Hiç kimsenin kirli siyasi emellerinin de parçası olmayacağız. Şantajla, tehditle karalama kampanyasına destek veren, alkış tutan kişi ya da kişileri de kamuoyu huzurunda vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Unutulmasın ki biz her zaman ve her koşulda Turgutlu'muzu temiz siyaset anlayışıyla yönetmeye devam edecek, bu güzel kentimizi kirli oyunlardan, ahlak ve etik dışı siyasi anlayıştan uzak tutacağız.”
Geçtiğimiz yıl Pençe3 Harekatında şehit olan Turgutlulu Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya’nın şehadete yürüyüşünün birinci yılında kahraman Mehmetçiği rahmetle anan Başkan Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi tarafından Avşar Mahallesinde yapımı tamamlanan, 18 Mart’ta açılışı gerçekleşecek parka şehit Onur Karakaya’nın isminin verilerek ölümsüzleştirildiğini söyledi.

Turgutlu’ya “Gaziler Parkı”
Mart ayı meclis toplantısının ilk gündem maddesi olarak 2021 yılı Şubat ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama imar Planı anahtar pafta açıklama listesinin 52. maddesine yönelik gelen itirazların tekrardan değerlendirilerek Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.01.2021 tarih 2021/12 sayılı kararında belirtilen kıstaslar kapsamında Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi hususunun İmar Komisyonuna sevki görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin talebi üzerine, Subaşı Mahallesi Hal Sokak’ta (Hacı Ramazan Camii) Güney Kısmı E96 Asfaltı tarafında, belediye tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan parka “Gaziler Parkı” isminin verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde Turgutlu İlave ve Uygulama Revizyon İmar Plan Notları 4. maddesi 2. Paragrafında belirtilen ‘Sahaya özel zemin davranış analizi gerektiren bölge’ ile ilgili uygulamalarda değişiklik yapılması hususunun İmar Komisyonuna sevki görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğine uygun olarak hazırlatılan, Turgutlu ilçesi 5. Mıntıka Mahallesi 1633 ada, 7,8 ve 9 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin İmar Komisyonuna sevki hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

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