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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çerçi meclis üyelerine Meydan Projesini tanıttı

İHA

Başkan Çerçi meclis üyelerine Meydan Projesini tanıttı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, meclis üyelerine içerisinde belediye hizmet binasının da bulunduğu Meydan Projesini tanıttı. Güzel bir plan hazırladıklarını aktaran Başkan Çerçi, önümüzdeki aylarda projenin başlayacağını duyurdu.
Yunusemre Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İl Başkanı Semih Balaban, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, 15 Temmuz Gazisi Abdullah İrgin, ve siyasi partilerin teşkilat üyeleri de toplantıyı izleyenler arasındaydı. 20 maddenin görüşüldüğü toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, mart ayı meclis toplantısının hayırlı olmasını diledi. Önümüzdeki aylarda yapımına başlanacak yeni hizmet binası ve meydan projesini meclis üyelerine tanıtan Başkan Çerçi, projeye ilişkin bilgi verdi. Kaymakamlık binası, belediye hizmet binası, gençlik merkezi, nikah salonu, otopark, gölet ve çevre düzenlemesinin yer aldığı projenin planlamasının tamamının belediye tarafından yapıldığını belirten Belediye Başkanı Çerçi, “Şehrimize güzel bir proje kazandırıyoruz. Kısa bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Kaymakamlık binasını biz yaptırmayacağız. İçişleri Bakanlığı ihale edecek. Belediye hizmet binamızı tüm birimlerini alacak şekilde planladık. Kaymakamlık ve belediye hizmet binası arasında yaklaşık 5 bin metrekare bir meydan yer alıyor. Güzel bir proje oldu. 2 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.
Toplantıda Nisan ayı meclis toplantısının 6 Nisan Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.

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