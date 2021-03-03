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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kayda’dan kontrollü normalleşme uyarısı

İHA

Başkan Kayda’dan kontrollü normalleşme uyarısı

Salihli Belediye Meclisi, Mart ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı da konuşan Başkan Kayda, kontrollü normalleşme konusunda esnafları ve vatandaşları uyardı.
Yoklama ve geçmiş denem meclis kararlarının dağıtılmasıyla başlayan toplantıda Başkan Kayda, korona virüse yönelik yeni bir dönemin başladığını söyledi. Başkan Kayda “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla ülkemizde yeni bir dönem başladı. Manisa’mız sarı renk ile orta seviyeli risk grubunda bulunuyor. Uzun süreden beri kepenk kapatan restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, yeni normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmete başladı. Esnaflarımız 07.0019.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet verecek. Lütfen, yüzde 50 kapasite ile birlikte maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edelim. Her şey bizim elimizde, onun için bu sürecin devam etmesini istiyorsak, devletimizin aldığı tüm kararlara harfiyen uyalım. İşletme sahipleri ve vatandaşlar olarak bizler, alınan kararlara mutlaka uyalım. Yeni kontrollü normalleşme kapsamında yeniden işyerlerini açarak hizmete başlayan tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Belediye hizmet saati değişti
Manisa Valiliği tarafından alınan karar uyarınca Salihli Belediyesi’nin 08.3017.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vereceğini açıklayan Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak yeni mesai saatlerinde güzel şehrimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Toplantıda, Yılmaz Mahallesi 177 ada 2 nolu parselin İmar Planında konut alanına imarlı taşınmaza zeminde ticaret kullanma hakkı verilmesi talebi ile ilgili komisyon raporu, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

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